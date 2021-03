Gianni Morandi, risponde ai fan: “La strada è ancora lunga”, come sta adesso (Di venerdì 19 marzo 2021) Il cantante Gianni Morandi risponde sui social ai commenti dei suoi followers che vogliono sapere come sta: “La strada è ancora lunga”. Scopriamo cosa ha detto. Gianni Morandi risponde ai fan (Instagram)Gianni Morandi torna sui social e risponde ai tanti fan che preoccupati, gli chiedono come sta dopo l’incidente. Il cantante è stato ricoverato per circa una settimana all’ospedale di Cesena, adesso le sue condizioni stanno migliorando. Ma come il cantante precisa su Facebook, “La strada è ancora lunga“. Qualche giorno fa, il cantante si è ustionato ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Il cantantesui social ai commenti dei suoi followers che vogliono saperesta: “La”. Scopriamo cosa ha detto.ai fan (Instagram)torna sui social eai tanti fan che preoccupati, gli chiedonosta dopo l’incidente. Il cantante è stato ricoverato per circa una settimana all’ospedale di Cesena,le sue condizioni stanno migliorando. Mail cantante precisa su Facebook, “La“. Qualche giorno fa, il cantante si è ustionato ...

