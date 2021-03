Fridays for future, attivisti in piazza a Napoli: “Basta false promesse” (Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI – Tornano in piazza a Napoli gli attivisti per il clima del movimento Fridays for future, protagonisti di due presidi che si sono svolti stamattina in città in occasione della giornata globale di azione per il clima. “La zona rossa non può fermare le nostre battaglie, quest’anno – ha spiegato alla Dire Chiara Guardino, portavoce di Fridays for future Napoli – non ci saranno i cortei con milioni di persone che lo scorso anno hanno inondato le strade delle città di tutto il mondo. Abbiamo organizzato due presidi statici nel rispetto del distanziamento e con le mascherine, il primo in piazza Dante e il secondo al porto di Napoli perché lì nelle ultime settimane è stata trovata un enorme discarica a cielo aperto di rifiuti speciali, i cui liquami sono stati sversati nelle acque del mare. Dopo un anno di pandemia e di crisi sociale, sanitaria e politica riteniamo che anche quella climatica sia una emergenza tutti gli effetti. Vogliamo puntare i riflettori su questa crisi che non si risolverà se non agiamo subito”. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI – Tornano in piazza a Napoli gli attivisti per il clima del movimento Fridays for future, protagonisti di due presidi che si sono svolti stamattina in città in occasione della giornata globale di azione per il clima. “La zona rossa non può fermare le nostre battaglie, quest’anno – ha spiegato alla Dire Chiara Guardino, portavoce di Fridays for future Napoli – non ci saranno i cortei con milioni di persone che lo scorso anno hanno inondato le strade delle città di tutto il mondo. Abbiamo organizzato due presidi statici nel rispetto del distanziamento e con le mascherine, il primo in piazza Dante e il secondo al porto di Napoli perché lì nelle ultime settimane è stata trovata un enorme discarica a cielo aperto di rifiuti speciali, i cui liquami sono stati sversati nelle acque del mare. Dopo un anno di pandemia e di crisi sociale, sanitaria e politica riteniamo che anche quella climatica sia una emergenza tutti gli effetti. Vogliamo puntare i riflettori su questa crisi che non si risolverà se non agiamo subito”.

