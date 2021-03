Fondi pubblici | antibiotici | formaldeide | quanto costa un salmone di F De Augustinis

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) (di Francesco DeSolo dal 2014 al 2020, nell’ultimo programma deieuropei per la pesca e l’acquacoltura (Feamp), gli allevatori discozzesi hanno ricevuto 23 milioni di euro di(europei e nazionali) destinati a 104 progetti, secondoabbiamo ricostruito attraverso una serie di richieste di accesso agli atti in Scozia, effettuate in collaborazione con l’organo di giornalismo investigativo scozzese The Ferret. Di questi l’Europa ha stanziato oltre 9 milioni di euro, tra il 2014 e il 2019, per “lo sviluppo di investimenti produttivi” per gli allevamenti ittici scozzesi, che hanno potuto contare anche su parte di altri 17,8 milioni destinati allo sviluppo di “infrastrutture per pesca e acquacoltura”, secondo...