Draghi dice che il figlio ha fatto l’AstraZeneca in Uk, ma non spiega perché lui l’ha sospeso in Italia (Di venerdì 19 marzo 2021) La nuova sala conferenze molto elegante – con tre sfumature di blu (e una linea tricolore) che sostituiscono il refettorio austero che fu il pulpito del governo Monti. E in questa sede una conferenza stampa sorprendentemente… “giallorossa”. Un Mario Draghi che non ti aspetti, quello della prima conferenza stampa, cromaticamente tranquillizzante. Un Draghi a cui le domande fanno bene (anche quando si inquieta, come vedremo tra breve), un Draghi che si scioglie, che non rinuncia a qualche ironia, e che si colloca in una sorprendente continuità con il suo predecessore. Stesso scostamento. Stesse scelte di fondo. Stessi rifiuti. Ad esempio sul Mes. Sulla scelta che fece cadere il governo Conte, Draghi spiazza tutti: “Prendere il Mes non è una priorità, con questi tassi di interesse non conviene”. Pare la fotocopia di ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) La nuova sala conferenze molto elegante – con tre sfumature di blu (e una linea tricolore) che sostituiscono il refettorio austero che fu il pulpito del governo Monti. E in questa sede una conferenza stampa sorprendentemente… “giallorossa”. Un Marioche non ti aspetti, quello della prima conferenza stampa, cromaticamente tranquillizzante. Una cui le domande fanno bene (anche quando si inquieta, come vedremo tra breve), unche si scioglie, che non rinuncia a qualche ironia, e che si colloca in una sorprendente continuità con il suo predecessore. Stesso scostamento. Stesse scelte di fondo. Stessi rifiuti. Ad esempio sul Mes. Sulla scelta che fece cadere il governo Conte,spiazza tutti: “Prendere il Mes non è una priorità, con questi tassi di interesse non conviene”. Pare la fotocopia di ...

