Covid, 417 sono i casi positivi nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 29 i decessi (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Aquila - sono complessivamente 61803* i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 417 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 97 anni). *(il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato) I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 88, di cui 19 in provincia dell'Aquila, 14 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 29 nuovi casi e sale a 1972 (di età compresa tra 57 e 95 anni, 6 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell'Aquila).

