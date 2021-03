Confesercenti Campania | lunedì 22 marzo settore “benessere e parrucchieri” in piazza

(Di venerdì 19 marzo 2021)22manifestazione inPlebiscito a Napoli per tutelare il” (messo in ginocchio dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19).scende inper tutelare il”, messo in gravissime difficoltà dalla pandemia e dalle continue e recenti chiusure.

... presidente interprovinciale Assicurezzae manager della società di vigilanza Union ... LA SITUAZIONE Covid, lanon migliora:verso un'altra settimana in... IL DEGRADO Napoli: fogna ...Gianni Lepre, presidente del Club delle Eccellenze die Molise ed opinionista economico del TG2 - Innanzitutto la politica, che ha depredato e continua a depredare la città ...Confesercenti Campania scende in piazza per tutelare il settore benessere e parrucchieri, messo in gravissime difficoltà dalla pandemia e dalle continue e recenti chiusure. Lunedì 22 marzo 2021, alle ...NAPOLI – Confesercenti Campania scende in piazza per tutelare il settore “benessere e parrucchieri”, messo in gravissime difficoltà dalla pandemia e dalle continue e recenti chiusure. Lunedì 22 Marzo ...