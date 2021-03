Cina e Stati Uniti, bagarre tra le delegazioni diplomatiche in Alaska (Di venerdì 19 marzo 2021) Il primo incontro diplomatico tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti dell’era Biden finisce in una vera e propria baraonda. Attoniti i giornalisti presenti Anche in Alaska il clima può diventare rovente. È quanto è accaduto ad Anchorage, durante il primo incontro diplomatico fra Cina e Stati Uniti dopo l’elezione di Biden. Dopo i convenevoli di forma, la situazione è degenerata rapidamente, con un lungo scambio di accuse durate oltre un’ora. Facevano parte della delegazione americana Anthony Blinken, il Segretario di Stato, e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale. Per la delegazione cinese, invece, erano presenti Yang Jiechi, un diplomatico veterano e Wang Yi, il Ministro degli Esteri cinese. Questo incontro era molto atteso perché ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Il primo incontro diplomatico tra ledidell’era Biden finisce in una vera e propria baraonda. Attoniti i giornalisti presenti Anche inil clima può diventare rovente. È quanto è accaduto ad Anchorage, durante il primo incontro diplomatico fradopo l’elezione di Biden. Dopo i convenevoli di forma, la situazione è degenerata rapidamente, con un lungo scambio di accuse durate oltre un’ora. Facevano parte della delegazione americana Anthony Blinken, il Segretario di Stato, e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale. Per la delegazione cinese, invece, erano presenti Yang Jiechi, un diplomatico veterano e Wang Yi, il Ministro degli Esteri cinese. Questo incontro era molto atteso perché ...

