Calcio: Europa League, sorteggiati i quarti di finale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Questi gli incontri dei quarti di finale di Europa League sorteggiati oggi a Nyon: Granada-Manchester United; Arsenal-Slavia Praga; Ajax-Roma e Dinamo Zagabria-Villarreal. Le eventuali semifinali vedranno opposte le vincenti di Roma e Ajax e Manchester United e Granada da una parte e le vincenti tra Arsenal e Slavia Praga e Dinamo Zagabria e Villarreal. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Questi gli incontri deididioggi a Nyon: Granada-Manchester United; Arsenal-Slavia Praga; Ajax-Roma e Dinamo Zagabria-Villarreal. Le eventuali semifinali vedranno opposte le vincenti di Roma e Ajax e Manchester United e Granada da una parte e le vincenti tra Arsenal e Slavia Praga e Dinamo Zagabria e Villarreal.

Advertising

angelomangiante : Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ri… - GoalItalia : 'In Europa si corre, da noi si va a terra per fermare il gioco' ?? L'accusa di Fabio Capello al calcio italiano, usc… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - AlebottAlessan : RT @angelomangiante: Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ritor… - mic_manente : In Europa l'#Italia è rappresentata solo da #Fonseca. ?? @Gazzetta_it @SkySport @DAZN_IT @tackleduro @TopCalcio24… -