Bosco urbano sulla via Francigena ed è "Piantumazione selvaggia" (Di venerdì 19 marzo 2021) di Paola Arensi sulla via Francigena di Orio Litta nascerà un Bosco urbano in un terreno pubblico inutilizzato di 5mila metri quadrati. La vera e propria "boccata di ossigeno" è un dono di Psicoatleti ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) di Paola Arensiviadi Orio Litta nascerà unin un terreno pubblico inutilizzato di 5mila metri quadrati. La vera e propria "boccata di ossigeno" è un dono di Psicoatleti ...

Advertising

siclavoro : Per la Giornata nazionale Vittime Covid, Sicurezza e Lavoro con Città di Torino e Afc ha piantato i primi alberi di… - siclavoro : Giovedì 18 marzo 2021 per la Giornata nazionale in memoria delle vittime da #Covid-19 al Cimitero Monumentale di… - H24Montesacro : Un bosco urbano di 1310 alberi a Sarpentara: i dettagli del progetto del Comune - - rep_torino : Covid, un bosco urbano nel cimitero Monumentale per ricordare i morti torinesi [di Jacopo Ricca] [aggiornamento del… - ilnazionaleit : A Torino un bosco urbano per ricordare le vittime del Covid -