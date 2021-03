Bimbo di 3 anni sta soffocando: salvato da un 20enne vicino di casa che studia in Dad (Di venerdì 19 marzo 2021) Simone Mantovani , studente 20enne dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano non ha esitato un attimo a correre in soccorso di un Bimbo di tre anni che, nell'appartamento a fianco, rischiava di... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) Simone Mantovani , studentedell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano non ha esitato un attimo a correre in soccorso di undi treche, nell'appartamento a fianco, rischiava di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ha atteso il trapianto per 525 giorni in ospedale, collegato a un cuore artificiale un bambino di sette anni operat… - SilgiaTweet : La DAD SALVAVITA: Milano, bimbo di 3 anni sta soffocando: lo salva il vicino di casa, uno studente in Dad - Tgcom2… - rottabalcanica : Bimbo #afghano di 5 anni muore in un naufragio al largo del #MarEgeo, la #Grecia accusa il padre. - Oriana_Mati : RT @65_virna: I capelli sono il simbolo della mia guarigione dal cancro esattamente 22 anni fa Avevo un bimbo di 4 mesi da crescere dovevo… - GazzettaDelSud : Simone Mantovani, studente 20enne dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di #Milano non ha esitato un attimo a corre… -