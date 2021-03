Bando nazionale «Qualità dell’Abitare» In corsa piazzale Visconti e Sant’Agata (Di venerdì 19 marzo 2021) Bergamo presenta la propria candidatura al Programma per la Qualità dell’Abitare. Presentati due progetti, piazzale Visconti e l’ex carcere di Sant’Agata, per un totale di 22 milioni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 19 marzo 2021) Bergamo presenta la propria candidatura al Programma per la. Presentati due progetti,e l’ex carcere di, per un totale di 22 milioni.

Advertising

Scisciano : Premio Nazionale Amato Lamberti, al via il bando dell’VIII Edizione: Napoli, 19 Marzo – “Contribuire a formare giov… - Paolo_degli : RT @StradeAnas: ??100 #casecantoniere su tutto il territorio nazionale. ??Su G.U. bando #Anas per valorizzare il nostro patrimonio immobili… - agenziademanio : RT @StradeAnas: ??100 #casecantoniere su tutto il territorio nazionale. ??Su G.U. bando #Anas per valorizzare il nostro patrimonio immobili… - A_Stillavato : RT @StradeAnas: ??100 #casecantoniere su tutto il territorio nazionale. ??Su G.U. bando #Anas per valorizzare il nostro patrimonio immobili… - StradeAnas : ??100 #casecantoniere su tutto il territorio nazionale. ??Su G.U. bando #Anas per valorizzare il nostro patrimonio… -