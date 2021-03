Ballardini | «Il Genoa ha i punti che merita | Scamacca sta crescendo»

(Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico delDavideha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la gara contro il Parma. Le sue parole Il tecnico delDavideha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la gara contro il Parma. Le sue parole. PRESTAZIONE – «È stato il primo tempo più brutto della mia gestione. Nel secondo tempo abbiamo giocato da squadra. Il Parma è una squadra che fai fatica a spiegarti il motivo per cui sia in quella posizione di classifica. Ilha giocato alla pari nel secondo tempo, abbiamo vinto e sono contento della reazione». ATTACCANTI – «Tutte le squadra hanno cinque attaccanti di livello. Noi abbiamo giocatori capaci e dobbiamo essere e bravi a sfruttare le loro qualità.sta. Bisogna capire come muoversi ...

Vedere che un giocatore così non gioca dall'inizio fa capire le qualità del, da quando è arrivatostanno facendo un ottimo percorso. Ma, a essere sinceri, hanno portato via il ...Il Jolly di questa sera perè Gianluca Scamacca, autore della seconda rete del: dopo un bello scambio con Pjaca, il numero 9 è riuscito ad infilare il pallone alle spalle di Sepe con ...“Da una parte c’è stato il Genoa che ha concretizzato e dall’altra noi che abbiamo creato nove occasioni facendo un gol. Non c’è stata partita sotto l’aspetto del gioc ...Doppietta ancora più importante perché ha riportato il sorriso sul volto di uno Scamacca che, nelle ultime settimane, era un po' stato messo in formalina da Ballardini. "Il mister sa bene quello che ...