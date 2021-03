Audi, uno stile di vita sostenibile: il live webinar con Johanna Maggy e Riccardo Gaspari (Di venerdì 19 marzo 2021) Nutrire il corpo e la mente, rispettando i ritmi della natura e migliorando la nostra quotidianità. Nella suggestiva cornice di Cortina d’Ampezzo, sabato 27 marzo andrà in scena «Idee per uno stile di vita più sostenibile», il Live Webinar organizzato da Audi che intreccia gastronomia e mindfulness. Un’experience fully digital con due ospiti d’eccezione: la holistic health coach Johanna Maggy e lo chef stellato Riccardo Gaspari.?? Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) Nutrire il corpo e la mente, rispettando i ritmi della natura e migliorando la nostra quotidianità. Nella suggestiva cornice di Cortina d’Ampezzo, sabato 27 marzo andrà in scena «Idee per uno stile di vita più sostenibile», il Live Webinar organizzato da Audi che intreccia gastronomia e mindfulness. Un’experience fully digital con due ospiti d’eccezione: la holistic health coach Johanna Maggy e lo chef stellato Riccardo Gaspari.??

Ultime Notizie dalla rete : Audi uno Torino: prevenzione truffe agli anziani, arrestati dalla Polizia di Stato due cittadini rumeni ... i due complici di nazionalità rumena, di 33 e 18 anni, transitanti a bordo di una costosa Audi su ... gli operatori hanno riscontrato la perfetta corrispondenza del giubbotto indossato da uno dei rei a ...

Le emissioni delle auto elettriche sono errate: ecco perchè ...piantare 397 alberi per poter compensare per le emissioni prodotte durante la sua vita mentre uno ...metodo per poter migliorare la qualità della vita sul nostro pianeta e lo pensa anche Audi che non ...

Prova Audi A1 S1 2.0 TFSI quattro - Jay-Jay AlVolante L'evento di Audi We Generation dedicato alla generazione sostenibile Alle 18:00 del 19 marzo andrà in scena un talk per raccontare la sostenibilità attraverso le voci della Generazione Z, nell'ambito della Milano Digital Week: ecco come iscriversi ...

Audi, Numeri buoni tra 2020 e 2021: a suon di elettrificazione [20 BEV entro 4 anni] La conferenza annuale Audi, che include Lamborghini, Ducati e Bentley, mostra numeri finanziari validi nonostante lo scoppio di pandemia. Il 2021 ricco di elettrificazione prepara la strada ad Artemis ...

