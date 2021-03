AstraZeneca e il rischio trombosi: scontro interno all’Aifa tra Palù e Magrini sugli effetti collaterali (Di venerdì 19 marzo 2021) scontro ieri mattina alla Camera durante l’audizione alla Commissione Affari sociali tra il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, e il suo direttore generale, Nicola Magrini. Palù ha ricordato il caso inglese: 13 milioni di vaccinati con AstraZeneca Il presidente dell’Aifa ha criticato la scelta di sospendere AstraZeneca e ha spiegato «che i vaccini possono fare micro o macro trombosi perché attivano la risposta infiammatoria, una difesa innata intrinseca. Negli studi validativi, fatti con decine di migliaia di soggetti, ci sono stati dei casi segnalati, molto pochi, ma non hanno certamente allertato. Ogni vaccino, ogni farmaco, oltre agli effetti terapeutici desiderati, ha degli effetti collaterali che possono essere ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021)ieri mattina alla Camera durante l’audizione alla Commissione Affari sociali tra il presidente dell’Aifa, Giorgio, e il suo direttore generale, Nicolaha ricordato il caso inglese: 13 milioni di vaccinati conIl presidente dell’Aifa ha criticato la scelta di sospenderee ha spiegato «che i vaccini possono fare micro o macroperché attivano la risposta infiammatoria, una difesa innata intrinseca. Negli studi validativi, fatti con decine di migliaia di soggetti, ci sono stati dei casi segnalati, molto pochi, ma non hanno certamente allertato. Ogni vaccino, ogni farmaco, oltre agliterapeutici desiderati, ha degliche possono essere ...

