Andrea Zelletta a Zon.it: “Adesso vi faccio ballare” (Di venerdì 19 marzo 2021) Reduce dal GfVip5, Andrea Zelletta confida a Zon.it i suoi progetti per il futuro: e sì, c’è anche il matrimonio con Natalia Paragoni “Mi auguro di diventare un dj affermato, suonare su palchi nazionali e internazionali. E poi sì, indubbiamente chiederò a Natalia di sposarmi. L’ho sempre detto e lo ripeto: desidero che lei diventi la madre dei miei figli“. Ai microfoni di Zon.it Andrea Zelletta svela i suoi progetti per il futuro, all’indomani della Finale del GfVip che gli ha regalato un lusinghiero, e per certi versi inaspettato, quinto posto: “Il Gf è un’esperienza che ho sempre voluto fare: mi attraeva il fatto di mostrarmi per come sono, nel bene e nel male. A stare ventiquattro ore sotto le telecamere, soprattutto se il tuo percorso è lungo come il mio, alla lunga non si può sfuggire alla propria vera ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Reduce dal GfVip5,confida a Zon.it i suoi progetti per il futuro: e sì, c’è anche il matrimonio con Natalia Paragoni “Mi auguro di diventare un dj affermato, suonare su palchi nazionali e internazionali. E poi sì, indubbiamente chiederò a Natalia di sposarmi. L’ho sempre detto e lo ripeto: desidero che lei diventi la madre dei miei figli“. Ai microfoni di Zon.itsvela i suoi progetti per il futuro, all’indomani della Finale del GfVip che gli ha regalato un lusinghiero, e per certi versi inaspettato, quinto posto: “Il Gf è un’esperienza che ho sempre voluto fare: mi attraeva il fatto di mostrarmi per come sono, nel bene e nel male. A stare ventiquattro ore sotto le telecamere, soprattutto se il tuo percorso è lungo come il mio, alla lunga non si può sfuggire alla propria vera ...

