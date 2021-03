A dieta con il polline, utilizza la sua energia per dimagrire (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Marzo è uno dei mesi che segnano il passaggio stagionale e, in quanto tale, impegna duramente il nostro organismo. È una fase di mezzo, caratterizzata, anche dal punto di vista meteorologico, dalla variabilità. In questo periodo finale dell’inverno, è necessario assicurarsi la presenza di nutrienti che favoriscano la produzione di energia, proprio come il polline. La spiegazione è presto detta: il corpo per affrontare il maggior lavoro metabolico che questo mese richiede fa aumentare il senso di fame, prima reazione ai cambiamenti di ritmo marzolini. Arrivati dunque alle soglie della primavera è necessario anche contrastare la perdita di tono dei tessuti, nei quali si sono accumulate tossine e scorie invernali. Ora non c’è niente di meglio del polline, un superfood che ti aiuta a mantenerti in forma, ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 marzo 2021) Alessandro Nunziati Marzo è uno dei mesi che segnano il passaggio stagionale e, in quanto tale, impegna duramente il nostro organismo. È una fase di mezzo, caratterizzata, anche dal punto di vista meteorologico, dalla variabilità. In questo periodo finale dell’inverno, è necessario assicurarsi la presenza di nutrienti che favoriscano la produzione di, proprio come il. La spiegazione è presto detta: il corpo per affrontare il maggior lavoro metabolico che questo mese richiede fa aumentare il senso di fame, prima reazione ai cambiamenti di ritmo marzolini. Arrivati dunque alle soglie della primavera è necessario anche contrastare la perdita di tono dei tessuti, nei quali si sono accumulate tossine e scorie invernali. Ora non c’è niente di meglio del, un superfood che ti aiuta a mantenerti in forma, ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore de… - LegaSalvini : #Salvini: 'Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in… - tonymeola : RT @matteosalvinimi: ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore del N… - Simonebatti76 : Ho le mie idee ma non polemizzo con nessuno...ho solo fame e basta #dieta - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Anemia da malattia renale cronica: con dieta sana si risparmia dialisi -