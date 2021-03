Van Basten, accuse shock: 'Il Napoli rubò lo scudetto del 1990' (Di giovedì 18 marzo 2021) BARCELLONA - "scudetto del 1990? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli . Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell'anno prima, sia ai ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) BARCELLONA - "del? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell'anno prima, sia ai ...

Advertising

sportli26181512 : Van Basten, accuse shock: 'Il Napoli rubò lo scudetto del 1990': Le parole in una lunga intervista ad AS: 'Errori a… - solo_milan1899 : @MilanLiveIT Anche io rivoglio Van Basten però resto umile - The_Colonnello : @_firepunch @Andrea__78XM @AntonioCorsa Non si può parlare nemmeno nel caso di Zidane di un manager d’esperienza. M… - chiarodiluna191 : Ti auguro il genio di Savicevic, l'eleganza di Van Basten, la determinazione di Ibrahimovic, la classe di Shevchenk… - pepegiu975 : @Hart82Sci @CucchiRiccardo Anche se sul gol di Van Basten si è impappinato di brutto ?? -