Un Posto al Sole | ricordate Tancredi Palladini? Oggi l’attore ha 81 anni

(Di giovedì 18 marzo 2021) Un personaggio presente sin dalla prima puntata, uscito di scena definitivamente nel 2003. Madella soap di Rai Tre, Unal? Ecco. Il personaggio dii Una soap che ha caratterizzato vent’della televisione italiana e continua ad essere un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori. Ed è anche il prodotto televisivo più longevo del piccolo schermo nostrano. Le avventure del Palazzoa Napoli sono amatissimo dal grande pubblico. Stiamo parlando chiaramente della soap di Rai Tre Unal. Dalla prima puntata, andata in onda il 21 ottobre del 1996, ...

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - Faber51Fabio : @TvTalk_Rai A metà episodio ho cambiato canale....sembrava Un posto al sole - davidebertozzi : Oggi piove e fa freddo ma siccome sono sempre ottimista, condivido il video di ieri mattina quando c’era il sole. T… - ilPorrinista : @ancilo90 Un mix tra Cesaroni e Boris sarebbe LA Serie definitiva. Questo è un mix tra un posto al sole ed il mondo di patty - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 17 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... Davis , ha evidenziato che mangiare quotidianamente mandorle, aldi tipici snack di uguale ...(caratterizzate cioè da una maggiore tendenza a scottarsi a causa dell'esposizione al), hanno ...... e Ludovica Martino (Skam Italia, Il Campione, Sotto ildi Riccione) nel ruolo di Lita Levidi, ... "Torero" uscita nel 57', rimase al primoin classifica in America per ben due settimane. E ...vale a dire un canale che offra rubriche di approfondimento solo su questa disciplina sportiva. La scelta del web, al posto della classica banda FM, è figlia del preciso intento di smarcarsi da ...Un nuovo album di inediti, il 22 aprile evento virtuale con i fan per il lancio del disco. Beppe Carletti: "Abbiamo registrato con le difficoltà dovute al Covid, ma ce l’abbiamo fatta" ...