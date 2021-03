Ufficiale: la finale di Copa del Rey 2020 sarà a porte chiuse (Di giovedì 18 marzo 2021) Con una nota Ufficiale la Federcalcio spagnola ha ufficializzato che la sfida tra Athletic Club e Real Sociedad, ossia il tanto atteso derby basco valido per la finale di Copa del Rey 2019-20, che si sarebbe dovuto disputare al termine della passata stagione, si terrà il prossimo 3 aprile a porte chiuse a causa dell'(ancora) attuale situazione di emergenza sanitaria. COMUNICADO OFICIAL Final de la #CopaDelRey 2019/2020. Más información: https://t.co/BbOpx8tqh0 pic.twitter.com/nTeOHr5PG8 — RFEF (@rfef) March 18, 2021 Foto: Logo Copa del Rey L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Con una notala Federcalcio spagnola ha ufficializzato che la sfida tra Athletic Club e Real Sociedad, ossia il tanto atteso derby basco valido per ladidel Rey 2019-20, che si sarebbe dovuto disputare al termine della passata stagione, si terrà il prossimo 3 aprile aa causa dell'(ancora) attuale situazione di emergenza sanitaria. COMUNICADO OFICIAL Final de la #DelRey 2019/. Más información: https://t.co/BbOpx8tqh0 pic.twitter.com/nTeOHr5PG8 — RFEF (@rfef) March 18, 2021 Foto: Logodel Rey L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

