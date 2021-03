Terraria è ora disponibile anche su Stadia!

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il celebre gioco d’azione e avventuraè orasu Google Stadia. La versione Stadia dell’acclamata avventura sandbox includerà l’attesissimo aggiornamento “Journey’s End” e tutti i contenuti degli aggiornamenti 1.3.1 – 1.3.5 precedentemente rilasciati.20181122220753Rilasciato da Re-Logic per PC nel 2011, e da allora esteso a molteplici console di gioco e piattaforme mobile, diventando un fenomeno culturale globale,ha deliziato i giocatori con continui aggiornamenti rendendolo uno dei giochi di maggior successo di tutti i tempi e vanta una delle più grandi comunità di giocatori mai viste. Con un impressionante catalogo di migliaia di oggetti, decine di PNG e centinaia di nemici che fondono gli elementi dei classici giochi d’azione con la creatività in stile sandbox, ...

Lo scorso mese, a seguito di un battibecco pubblico con Google , lo studio di, Re - Logic , ha annunciato che avrebbe cessato lo sviluppo della versione Stadia del gioco. Tuttavia,ha annullato tale decisione e lo sviluppo della versione per la piattaforma ...Solo pochi giorni fa, i fan avevano notato cheera stato valutato per Google Stadia sul sito Web Pan European Game Information.sembra che la versione del gioco non vedrà la luce. I ...Il celebre gioco d'azione e avventura Terraria è ora disponibile su Google Stadia. La versione Stadia dell'acclamata avventura sandbox includerà l'attesissimo ...Terraria sarà disponibile su Google Stadia dalla prossima settimana. Terraria è disponibile su tantissime piattaforme: dal PC al mobile, per passare poi a praticamente tutte le console rilasciate dal ...