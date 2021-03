Temptation Island, Nadia Char assalita dai fan (Di giovedì 18 marzo 2021) Nadia Char è una delle ex concorrenti di Temptation Island che ha avuto più successo dopo il reality di Witty tv; mentre la giovane si trovava alla finestra, intenta nel registrare delle stories per i suoi followers, ha ricevuto dei complimenti inaspettati dai suoi fan. Addirittura sotto la finestra giungono dichiarazioni d’affetto per Nadia? Nadia Char ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Temptation Island, in compagnia del suo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 marzo 2021)è una delle ex concorrenti diche ha avuto più successo dopo il reality di Witty tv; mentre la giovane si trovava alla finestra, intenta nel registrare delle stories per i suoi followers, ha ricevuto dei complimenti inaspettati dai suoi fan. Addirittura sotto la finestra giungono dichiarazioni d’affetto perha partecipato ad una delle ultime edizioni di, in compagnia del suo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Comunque il fatto che non si possa neanche nominare o parlare di Temptation Island mi sembra assurdo. #noneladurso - SSpaccio : Comunque mi sto rivedendo temptation island vip del 2018 perché ho bisogno di qualcosa simil gf e rivedere andrea,… - Cate__000 : RT @martuuxxx_: ANTICIPAZIONI temptation island Giulia: 'piacere ragazzi sono Giulia e ho 27 anni' Pier: 'no vabbeh Filippo io chiedo il fa… - Francym97 : RT @cipercepiamo: Pierpaolo ha fatto Temptation Island come tentatore quindi sa benissimo come si comportano, figuriamoci se va a farlo com… - LuciaAl73831547 : RT @IsaeChia: #TemptationIsland, un’altra coppia del reality annuncia (a sorpresa) le nozze! -