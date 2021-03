Serie C | doppia vittoria per Alessandria e Novara nel girone A

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il turno infrasettimanale diC si è chiuso oggi con due gare nelA. In chiave promozione, importante successo dell’per 2-0 sul Renate. I piemontesi si portano a 53 punti a -2 dal renate terzo e a -6 dal Como capolista. In chiave salvezza,delsul Piacenza per 2-0. I padroni di casa con questo successo salgono a 37 punti, distanziando la zona playout dove invece vede avvicinarsi il Piacenza. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MirianaMirio : Avete commissionato un sondaggio a 2 società che sono entrate su Twitter e hanno preso il dato dei followers per og… - lupebasket : Nel weekend saranno impegnate fuori casa la seconda e la terza formazione giallonera: ?? #SerieA2: Castelnuovo Scriv… - sportli26181512 : Lazio fuori dalla Champions, Paulo Sergio ironizza: 'Grazie Bayern!': L'ex calciatore della Roma sfotte i biancocel… - sportparma : Serie D: rammarico Lentigione, doppia rimonta Sammaurese - Matteo_Crivelli : @alexfrosio @Fletcher_Lynd Basta vedere pandev... destro... nzola... in serie A riescono ancora a fare doppia cifra. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie doppia

Corriere della Sera

... ha debuttato inA domenica 23 gennaio 2011 e ha ottenuto la qualifica di arbitro ... ma due sole espulsioni (entrambe comminate per rosso diretto, nessunaammonizione) e ha assegnato ......fase del programma e tutto è già pronto per partire alla grande con unao, addirittura, una tripla eliminazione, stando a quanto annunciato da Maria de Filippi nelle scorse ore in unadi ...Ottanta minuti di gioco, in palio il pass per le semifinali. La UnipolSai Briantea84 Cantù è pronta al ritorno in campo. Dopo due settimane di stop a causa delle positività al virus Sars-Cov2 emerse n ...Un memorial che unisce due compleanni ma in versione PAD, ovvero Pino Daniele A Distanza: "Je sto vicino a te", ideato dal fratello Nello, direttore artistico Federico Vacalebre, ricorderà il 19 marzo ...