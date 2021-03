Scherma, Coppa del Mondo 2021: focolaio di 30 positivi al Covid dopo la tappa di Budapest (Di giovedì 18 marzo 2021) La Coppa del Mondo di Scherma è ricominciata lo scorso weekend a Budapest con le prove (individuali e a squadre) dedicate alla sciabola. Si trattava del ritorno in pedana dopo la pandemia, ma non è stato un inizio fortunato, visto che al termine delle gare, come ha riportato L’Equipe, sarebbe scoppiato un cluster di Covid che vede coinvolte una trentina di persone fra atleti, componenti degli staff tecnici e arbitri. Un vero e proprio focolaio e che potrebbe mettere a rischio le prossime tappe di Coppa del Mondo (nel weekend la spada e nel prossimo il fioretto). Nei giorni scorsi la federazione giapponese ha comunicato la positività di cinque membri della squadra che ha preso parte all’evento a ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladeldiè ricominciata lo scorso weekend acon le prove (individuali e a squadre) dedicate alla sciabola. Si trattava del ritorno in pedanala pandemia, ma non è stato un inizio fortunato, visto che al termine delle gare, come ha riportato L’Equipe, sarebbe scoppiato un cluster diche vede coinvolte una trentina di persone fra atleti, componenti degli staff tecnici e arbitri. Un vero e proprioe che potrebbe mettere a rischio le prossime tappe didel(nel weekend la spada e nel prossimo il fioretto). Nei giorni scorsi la federazione giapponese ha comunicato latà di cinque membri della squadra che ha preso parte all’evento a ...

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Coppa Scherma: la salernitana Gregorio sul podio a Budapest con l'Ital - sciabola Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile e maschile, che ha segnato da una parte la ... Grande soddisfazione per la Gregorio, portacolori dei Carabinieri nata sulle pedane del Club Scherma ...

Michela Battiston argento in Coppa del Mondo Michela Battiston è salita sul podio ieri nella tappa di Coppa del Mondo che ha segnato per la scherma la ripresa dell'attività agonistica internazionale. La sciabolatrice friulana in forza al Gruppo Sportivo dell'Aeronautica Militare è giunta seconda nella ...

Scherma, l'Italia donne è argento nella sciabola di Coppa del Mondo a Budapest Sky Sport Scherma, Coppa del Mondo 2021: focolaio di 30 positivi al Covid dopo la tappa di Budapest La Coppa del Mondo di scherma è ricominciata lo scorso weekend a Budapest con le prove (individuali e a squadre) dedicate alla sciabola. Si trattava del ritorno in pedana dopo la pandemia, ma non è ...

Frascati Scherma, Benedetta Baldini: “Importante il ritorno alle gare" Frascati (Rm) – La scherma internazionale è tornata in pedana. E’ accaduto a Budapest per la prova di Coppa del Mondo di sciabola che era slittata nella scorsa stagione. Tra le protagoniste del Frasca ...

