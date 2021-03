Pomeriggio 5, Barbara D’Urso perde il controllo in diretta tv “Ma quanto sei antipatico”, gelo in studio (Di giovedì 18 marzo 2021) Barbara D’Urso non le manda di certo a dire e spesso nei suoi programmi ha ripreso qualche ospite per via di qualche dichiarazione o comportamento fuori luogo. È questo quanto accaduto nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, dove Barbara sul finire della puntata, sarebbe tornata a parlare di Vera Gemma, che come tutti sappiamo, è un’attuale concorrente dell’Isola dei famosi. Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla di Vera Gemma e del suo giovane fidanzato Proprio in quest’ultimi giorni, sembra che Vera Gemma abbia confessato di avere una storia d’amore con un giovane di soli 22 anni e questa notizia sembra aver destato parecchie polemiche in questi giorni. La conduttrice, avrebbe quindi mandato un RWM ed a quel punto l’opinionista Biagio D’Anelli ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 18 marzo 2021)non le manda di certo a dire e spesso nei suoi programmi ha ripreso qualche ospite per via di qualche dichiarazione o comportamento fuori luogo. È questoaccaduto nell’ultima puntata di5, dovesul finire della puntata, sarebbe tornata a parlare di Vera Gemma, che come tutti sappiamo, è un’attuale concorrente dell’Isola dei famosi.5 parla di Vera Gemma e del suo giovane fidanzato Proprio in quest’ultimi giorni, sembra che Vera Gemma abbia confessato di avere una storia d’amore con un giovane di soli 22 anni e questa notizia sembra aver destato parecchie polemiche in questi giorni. La conduttrice, avrebbe quindi mandato un RWM ed a quel punto l’opinionista Biagio D’Anelli ...

Advertising

Vito93377611 : @BPizzutelli Grazie buon pomeriggio anche a te cara Barbara?? - FQMagazineit : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta con l’ospite in studio: “Ma quanto sei antipatico”. Lui replica: “Meglio che st… - bdu_tv : Ieri amore mio @RadioSoap2 mi hanno insultato perché dicono che Barbara il pomeriggio fa il 28% #AscoltiTv - infoitcultura : Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso non ci sta: “Qual è il problema?” – FOTO - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: 'Sei una Barbara d'Urso che non ce l'ha fatta, il tuo show è un Pomerig… -