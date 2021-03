“Più dura del previsto”: Gianni Morandi e il primo post dall’ospedale (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo giorni di silenzio Gianni Morandi ha voluto condividere il primo post dall’ospedale con i fan in apprensione. La scorsa settimana Gianni Morandi è finito al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena in seguito ad un incidente di giardinaggio. La notizia del suo ricovero si è diffusa rapidamente ed i fan, preoccupati per le sue condizioni, hanno cominciato a scrivere sulla sua pagina Instagram in cerca di risposte. Il giorno dopo il ricovero i giornali avevano riportato le indiscrezioni giunte sullo stato di salute del cantante, spiegando che si era ustionato le mani e le gambe e che si pensava ad una possibile operazione. In realtà il giorno successivo, sabato mattina, lo stesso ospedale romagnolo ci ha tenuto a ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo giorni di silenzioha voluto condividere ilcon i fan in apprensione. La scorsa settimanaè finito al centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena in seguito ad un incidente di giardinaggio. La notizia del suo ricovero si è diffusa rapidamente ed i fan, preoccupati per le sue condizioni, hanno cominciato a scrivere sulla sua pagina Instagram in cerca di rise. Il giorno dopo il ricovero i giornali avevano riportato le indiscrezioni giunte sullo stato di salute del cantante, spiegando che si era ustionato le mani e le gambe e che si pensava ad una possibile operazione. In realtà il giorno successivo, sabato mattina, lo stesso ospedale romagnolo ci ha tenuto a ...

LaStampa : Gianni Morandi dall’ospedale torna sui social: “E’ più dura del previsto” - Agenzia_Ansa : La guerra in Siria dura da 10 anni. Dal 2011 al 2020 più di 12mila minori sono stati uccisi o feriti #ANSA… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #GianniMorandi ustionato, ritorno social: 'Più dura del previsto' - Daniela60305637 : @BruNO16503135 Peggio per lui, se anche nella vita è cosi è dura per lui, nella vita bisogna essere più umili e uma… - leggoit : #Morandi, il primo post dall'#ospedale: «È più dura del previsto» -

