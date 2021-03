Pd | Letta nomina la nuova segreteria | 8 uomini e 8 donne

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ottoe otto: sono i membri delladel Pd, che Enricohato oggi, giovedì 18 marzo 2021. Tra i “ministri” del parlamentino dem molte new entry, tra cui l’ex Ct della Nazionale italiana di Pallavolo Mauro Berruto e vari esponenti del governo Conte II esclusi dall’esecutivo di Mario Draghi: Francesco Boccia, Antonio Misiani e Sandra Zampa. Entrano nellaanche Lia Quartapelle, membro dem della commissione Esteri della Camera, che si occuperà di Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo; la parlamentare Chiara Braga, che avrà la delega alla Transizione ecologica e alle infrastrutture; l’economista e ex deputato Antonio Nicita, che si occuperà di Istituzioni, Tecnologie e del Piano ...

Prende forma la squadra politica del nuovo segretario del Partito democratico Enrico Letta. Dopo la nomina dei due vicesegretari, un uomo e una donna, Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano, scelti peraltro volutamente al di fuori delle correnti, il nuovo capo dei dem ha optato per una segreteria composta da sedici membri. Tra i componenti anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo, e l'ex ministro Francesco Boccia.