Passaporto sanitario Covid Ue: cos'è e come funziona il Digital Green Pass (Di giovedì 18 marzo 2021) L'idea di Passaporto vaccinale ricorre negli ultimi mesi. Un concetto che, al tempo del Covid, è diventato tema per dibattiti. Oggi, però, si parla soprattutto di un Passaporto sanitario per viaggiare tra paesi dell'Unione Europea: il Digital Green Pass. Ma cos'è e come potrebbe funzionare? Sono interrogativi leciti. Tuttavia, per chiarire le idee su cosa si intenda per Digital Green Pass e ipotesi affini è meglio rispondere ad altra domanda, ossia: a cosa serve? Anche se sarebbe più opportuno il condizionale dato che, al momento, si ragiona per ipotesi. Si tratterebbe di uno strumento che avrebbe la funzione di ripristinare un'apparente normalità ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) L'idea divaccinale ricorre negli ultimi mesi. Un concetto che, al tempo del, è diventato tema per dibattiti. Oggi, però, si parla soprattutto di unper viaggiare tra paesi dell'Unione Europea: il. Ma cos'è epotrebbere? Sono interrogativi leciti. Tuttavia, per chiarire le idee su cosa si intenda pere ipotesi affini è meglio rispondere ad altra domanda, ossia: a cosa serve? Anche se sarebbe più opportuno il condizionale dato che, al momento, si ragiona per ipotesi. Si tratterebbe di uno strumento che avrebbe la funzione di ripristinare un'apparente normalità ...

Advertising

valenti30146835 : RT @Andrea__Monti: @Gengiskan73 a un sacco di cose.. - a far arricchire #BigPharma - a creare fondi neri con gli acquisti - a controllar… - buonenotizie_it : Il passaporto sanitario ci farà tornare alla normalità? Tutti i Paesi nel mondo cercano delle soluzioni per far fro… - aeroporto_cafe : Nella realtà sia organismi della sicurezza aerea che compagnie aeree nonn parlano di ' #passaportovaccinale ' ma di… - maxmassi969 : La Spagna ha intenzione di introdurre il passaporto sanitario, questa estate vorrebbe sperimentarlo inizialmente pe… - robymark1 : RT @jabbaTM: Volevo sapere ma quando Sbarcano gli chiederanno il Passaporto Sanitario ai Claandestini? Perchè l'Europa ci tiene molto a que… -