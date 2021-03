Otto uomini e otto donne | una squadra «di coalizione» per il nuovo segretario

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo la scelta dei vicesegretari, nelle persone di Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano, ildel Partito democratico Enrico Letta nomina una segreteria nazionale di. Detta in termini nobili, la lista dei nomi rispecchia la sua idea di un partito: la composizione plurale allude alla necessità della «» che è stata alla base delle uniche vittorie elettorali del centrosinistra, non a caso da Letta citate nel discorso di insediamenti: quella del 1996 e quella del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

repubblica : ?? Pd, Letta nomina la nuova segreteria del partito: sedici membri, otto uomini e otto donne - Agenzia_Ansa : Il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ha nominato la Segreteria nazionale. E' composta da 16 membri,… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ha nominato la Segreteria nazionale. E' composta da 16 membri, di cui… - giusmo1 : Pd, Letta nomina la nuova segreteria del partito: sedici membri, otto uomini e otto donne - antennatre : MASERADA SUL PIAVE | LADRI IN CASA ALLE OTTO DI SERA. «HO VISTO DUE UOMINI AGGIRARSI CON LA TORCIA» -

Ultime Notizie dalla rete : Otto uomini

Per glidi Mircea Lucescu in realtà non cambia molto visto che devono comunque segnare tre ... nove partite disputate fra girone ed eliminazione diretta, con un bottino divittorie e un ...... che nel 1802 ripristinò la schiavitù dopo l'abolizione a opera della Convenzione,anni prima . ci si rivolge ai grandicome a vicini di pianerottolo, designati pe ri loro difetti. È il ...Diretta Villarreal Dinamo Kiev. Streaming video e tv del match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ...La segreteria è composta da 16 membri, di cui otto uomini e otto donne. Tra di loro compaiono anche Mauro Berruto, ex ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo e l'ex ministro Francesco Boccia ...