"Oddio, non respiro più". Sandra Milo, malore in diretta dopo il vaccino. Conduttori nel panico, poi la verità (Di giovedì 18 marzo 2021) Golf rosso e spalla scoperta, così Sandra Milo si era fatta immortalare durante la vaccinazione contro il Covid. Giocando sulla paura degli aghi, la mitica Sandra aveva scritto "Ho il terrore e mi volto dall'altra parte per non guardare". "E quando l'operatore sanitario ha esclamato 'Fatto', io da fifona ho chiesto 'Già finito?'". E aveva sprona tutti a seguirla nell'esempio. "Non ho sentito niente. Invito tutti i soggetti che non soffrano di grandi forme allergiche o non siano immunodepressi o non siano donne in stato di gravidanza o in allattamento a sottoporsi, per senso civico e senza alcun timore, alla vaccinazione del Covid 19 nel proprio interesse e per il bene dell'intera comunità". In rete erano scattati gli applausi e i complimenti "Sexy e senza tempo anche quando ti sottoponi al vaccino", "Signora ...

