“Non ricordo niente”: Roma, Ibanez shock dopo la partita (Di giovedì 18 marzo 2021) Ibanez si è infortunato nel corso della primo tempo dalla sfida contro lo Shakhtar, nel post partita una rivelazione clamorosa di Fonseca. Il passaggio del turno della Roma ai quarti di Europa League è una delle belle notizie di serata per tutto il calcio italiano. La vittoria in Ucraina contro lo Shakhtar ha mostrato quanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021)si è infortunato nel corso della primo tempo dalla sfida contro lo Shakhtar, nel postuna rivelazione clamorosa di Fonseca. Il passaggio del turno dellaai quarti di Europa League è una delle belle notizie di serata per tutto il calcio italiano. La vittoria in Ucraina contro lo Shakhtar ha mostrato quanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SuperQuarkRai : Quarant'anni fa, il #18marzo 1981, andava in onda la prima puntata di #Quark. Il ricordo di Piero Angela di come in… - giorgio_gori : Nella #giornatanazionalevittimecovid19 #Bergamo riceve la visita del Presidente del Consiglio #Draghi. La sua vicin… - MediasetPlay : Siete la voce che non smetteremo mai di ascoltare. Il silenzio che fa ancora rumore. Il ricordo che vivrà per sempr… - avdorselena : Non ricordo nemmeno più la vita prima di questa canzone - 14DesiEmis : RT @jjbowerslaugh: dato che siamo in ansia vi sblocco un ricordo che tanto ricordo non è dato che ne parliamo giornalmente e la sappiamo a… -