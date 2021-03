Meteo domani venerdì 19 marzo: maltempo e freddo diffuso su molte regioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Meteo domani venerdì 19 marzo: continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con molte regioni alle prese con piogge freddo e anche neve Ci avviamo verso la conclusione della terza settimana del mese di marzo, con l’instabilità che continuerà a caratterizzare la situazione Meteo. Con lo scenario che rimarrà critico soprattutto in alcune regioni del Centro Italia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 marzo 2021)19: continua l’ondata disull’Italia, conalle prese con pioggee anche neve Ci avviamo verso la conclusione della terza settimana del mese di, con l’instabilità che continuerà a caratterizzare la situazione. Con lo scenario che rimarrà critico soprattutto in alcunedel Centro Italia L'articolo proviene da Leggilo.org.

