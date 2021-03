L' Ema aggiorna il protocollo | ' Cosa deve sapere il medico che prescrive o somministra AstraZeneca'

Advertising

fisco24_info : Vaccino AstraZeneca, Ema: ecco le informazioni per i medici: L'Agenzia europea del farmaco aggiorna le informazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema aggiorna

... l'Agenzia europea del farmaco, dopo avere valutato le segnalazioni di eventi gravi registrati in concomitanza temporale con la somministrazione del vaccino anti - Covid di AstraZeneca,...L'Agenzia europea del farmacole informazioni rivolte agli operatori sanitari Vaccino AstraZeneca, l'scrive ai medici. La decisione dell'Agenzia europea del farmaco di aggiornare le informazioni per gli operatori ...Via libera dall’Agenzia europea del farmaco: “25 casi avversi su 20 milioni. I benefici superano i rischi”. In Liguria 11mila appuntamenti presi con i medici di famiglia saranno riprogrammati a partir ...Il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca "deve essere aggiornato: è importante che venga comunicato al pubblico e agli operatori sanitari perché apprendano meglio queste informazioni, permett ...