La Roma vince anche a Kiev e vola ai quarti di finale

Advertising

tempoweb : La Roma espugna Kiev e vola ai quarti #roma #shakhtardonetsk #europaleague #iltempoquotidiano… - zazoomblog : Calcio: E. League doppio Mayoral la Roma vince a Kiev 2-1 con Shakhtar e vola ai quarti (2) - #Calcio: #League… - zazoomblog : Calcio: E. League doppio Mayoral la Roma vince a Kiev 2-1 con Shakhtar e vola ai quarti - #Calcio: #League #doppio… - RomaC_Casarano : L’AS Roma vince anche a Kiev e stacca il biglietto per i quarti di finale. Daje ?????? - NCN_it : LA #ROMA VINCE ANCHE IN UCRAINA: #SHAKHTAR DONETSK BATTUTO 2-1. GIALLOROSSI AI QUARTI DI FINALE #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vince

Doppietta Borja Mayoral e gol di Moraes. Lain trasferta a Kiev battendo 2 - 1 lo Shakhtar Donetsk e vola ai quarti di Europa League. La squadra di Fonseca parte dal 3 - 0 maturato all'Olimpico all'andata: titolari tra i ...Alla fine è stata davvero una gita a Kiev . Laanche in trasferta sul campo dello Shakhtar e per la prima volta da quando la manifestazione si chiama Europa League si qualifica ai quarti. La sfida di stasera la decide la doppietta di ...CALCIO Tutto come previsto. La Roma si è qualificata per i quarti di finale di Europa League. Dopo la vittoria per 3-0 conquistata in casa, i giallorossi si sono imposti anche in trasferta per 2-1 co ...Dopo aver vinto agevolmente nella partita di andata, la Roma di Fonseca conquista i quarti di finale vincendo anche in casa dello Shakhtar Donetsk per 2-1, grazie alla doppietta di ...