Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid. (Di giovedì 18 marzo 2021) di Redazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la “Giornata Nazionale in memoria di tutte... Leggi su freeskipper (Di giovedì 18 marzo 2021) di Redazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la “indi tutte...

Advertising

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - MiC_Italia : Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle cele… - Endeavour88 : RT @Agenzia_Ansa: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento ch… - IPCentre_ : RT @SkyTG24: #Draghi a #Bergamo per la prima #GiornataNazionale in memoria delle vittime del #Covid19: -