GdS – Inter, c’è ansia per un possibile focolaio di Covid: oggi e domani nuovi test (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Inter in ansia dopo le positività al Covid C’è ansia e apprensione in casa Inter, dove dopo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid anche Samir Handanovic. In casa nerazzurra si teme un focolaio per questo motivo saranno effettuati ulteriori test sia nella giornata odierna sia in quella di domani. “Tra l’Inter e lo scudetto si è messo di mezzo il più insidioso degli avversari. E così, in un giorno e mezzo appena, l’entusiasmo alla Pinetina è diventato terrore. Tra i nerazzurri è (ri)scattato l’allarme Covid”. “Il portiere sloveno ieri, però, non era come sempre ad Appiano: aveva sofferto di uno stato influenzale nella notte e per questo era stato dispensato dall’allenamento. Visto il ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) L’indopo le positività alC’èe apprensione in casa, dove dopo D’Ambrosio è risultato positivo alanche Samir Handanovic. In casa nerazzurra si teme unper questo motivo saranno effettuati ulteriorisia nella giornata odierna sia in quella di. “Tra l’e lo scudetto si è messo di mezzo il più insidioso degli avversari. E così, in un giorno e mezzo appena, l’entusiasmo alla Pinetina è diventato terrore. Tra i nerazzurri è (ri)scattato l’allarme”. “Il portiere sloveno ieri, però, non era come sempre ad Appiano: aveva sofferto di uno stato influenzale nella notte e per questo era stato dispensato dall’allenamento. Visto il ...

