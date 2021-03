Forte terremoto 6.2 Richter, avvertito anche in Italia. Danni in Algeria e gente in strada (Di giovedì 18 marzo 2021) Due le scosse di magnitudo e il sisma più Forte, di magnitudo 6.2, è stato avvertita anche in Italia. Il terremoto è avvenuto poco dopo l’una di notte. Diverse testimonianze sono arrivate dai cittadini, in particolare dalla Sardegna, Sicilia e dalla Liguria. La profondità stimata è stata di circa 10 chilometri. Le forti scosse hanno provocato numerosi Danni e crolli e, come detto, la scossa da 6.2 è stata avvertita anche dai cittadini della Sardegna, Liguria e Sicilia. Diversi post sui social media hanno mostrati i Danni alle abitazioni e la paura dei cittadini, usciti dalle case e riversati in strada a seguito delle forti scosse. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma e l’Istituto geofisico statunitense USGS il sisma ha avuto ipocentro a circa 13 km di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Due le scosse di magnitudo e il sisma più, di magnitudo 6.2, è stato avvertitain. Ilè avvenuto poco dopo l’una di notte. Diverse testimonianze sono arrivate dai cittadini, in particolare dalla Sardegna, Sicilia e dalla Liguria. La profondità stimata è stata di circa 10 chilometri. Le forti scosse hanno provocato numerosie crolli e, come detto, la scossa da 6.2 è stata avvertitadai cittadini della Sardegna, Liguria e Sicilia. Diversi post sui social media hanno mostrati ialle abitazioni e la paura dei cittadini, usciti dalle case e riversati ina seguito delle forti scosse. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma e l’Istituto geofisico statunitense USGS il sisma ha avuto ipocentro a circa 13 km di ...

