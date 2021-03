Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, scoperta banda di ‘maestri falsari’: 4 arresti e 50.000 articoli sequestrati -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino scoperta

RomaToday

A marzo 2020 la prima ondata di coronavirus ha messo in ginocchio l'Italia, che si èpriva di dispositivi di protezione individuali. In quei giorni iniziò la corsa all'...di'. Due ...... diviene particolarmente sensibile considerando il successo americano nelladei primi ... il presidente del Consiglio Mario Draghi, visitando il centro per l'immunizzazione di, ha ...FIUMICINO Dirigente dell'Aeroporto denunciato per corruzione. L'uomo, 56 anni, ricoprirebbe un ruolo di primissimo piano nella Direzione ...FIUMICINO Dirigente dell’Aeroporto denunciato per corruzione ... A suo favore il dirigente avrebbe pagato bolli auto per 300 euro, come segno del suo totale asservimento. A scoprire questo e altri ...