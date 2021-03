Europa League, la Roma passa 2-1 in casa dello Shakhtar e avanza ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma accede ai quarti di finale di Europa League. La squadra di Fonseca ha battuto in trasferta lo Shakhtar Donetsk 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo essersi imposta all'andata per 3-0. Le reti nella ripresa. Giallorossi avanti al 48' con Borja Mayoral, pareggio degli ucraini al 59' firmato da Junior Moraes e rete decisiva al 72' ancora di Borja Mayoral Leggi su rainews (Di giovedì 18 marzo 2021) Laaccede aidi finale di. La squadra di Fonseca ha battuto in trasferta loDonetsk 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale, dopo essersi imposta all'andata per 3-0. Le reti nella ripresa. Giallorossi avanti al 48' con Borja Mayoral, pareggio degli ucraini al 59' firmato da Junior Moraes e rete decisiva al 72' ancora di Borja Mayoral

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OptaPaolo : 6 - Borja Mayoral ha segnato sei reti in questa Europa League, nessun giocatore ancora in corsa nella competizione… - DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - pignafisherman : Nicola Roggero Champions League Massimo Marianella Europa League Questo è il livello dei due spiace per chi si fa l… - fanpage : La Roma vola ai Quarti di Europa League. #ShakhtarRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League:la Roma approda ai quarti 20.48 Europa League:la Roma approda ai quarti Missione compiuta per la Roma a Kiev. I giallorossi sono nei quarti di Europa League con il successo (1 - 2) sullo Shakhtar Donetsk, già battuto 3 - 0 una ...

Europa League, Arsenal ai quarti. Passa anche il Granada L' Arsenal perde 1 - 0 all'Emirates contro l' Olympiakos ma passa comunque il turno grazie al 3 - 1 della gara d'andata. Ai greci non basta la rete di El Arabi. Sconfitta indolore anche per il Granada ...

Europa League, i risultati in diretta LIVE delle partite delle 21.00 Sky Sport E.LEAGUE, La Roma vince Ucraina 2-1: è ai quarti Successo quanto mai importante per la Roma nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi, dopo essersi imposti una settimana fa per 3-0 contro lo ...

Karsdorp salta l'andata dei quarti di finale di Europa League Ammonito sotto diffida nel corso del match contro lo Shakhtar, Rick Karsdorp salterà la gara di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 8 aprile alle ore 21:00.

20.48:la Roma approda ai quarti Missione compiuta per la Roma a Kiev. I giallorossi sono nei quarti dicon il successo (1 - 2) sullo Shakhtar Donetsk, già battuto 3 - 0 una ...L' Arsenal perde 1 - 0 all'Emirates contro l' Olympiakos ma passa comunque il turno grazie al 3 - 1 della gara d'andata. Ai greci non basta la rete di El Arabi. Sconfitta indolore anche per il Granada ...Successo quanto mai importante per la Roma nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi, dopo essersi imposti una settimana fa per 3-0 contro lo ...Ammonito sotto diffida nel corso del match contro lo Shakhtar, Rick Karsdorp salterà la gara di andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 8 aprile alle ore 21:00.