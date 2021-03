'Ecco come si muoverà il virus' L'algoritmo prevede i contagi (Di giovedì 18 marzo 2021) Ignazio Riccio Tra le aree maggiormente a rischio c’è la Campania. Le altre sette per cui si annuncia un peggioramento sono: Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte Per otto regioni italiane il mese di aprile potrebbe rivelarsi nefasto per quanto riguarda i contagi. Secondo un algoritmo elaborato dallo statistico dell’Istat Livio Fenga si prevede un netto aumento di positivi al Coronavirus in diverse zone d’Italia. Una notizia che preoccupa le istituzioni e i cittadini, già sotto pressione per il proseguimento della difficile campagna vaccinale. È lo stesso Fenga, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, a spiegare come funziona il suo algoritmo. “Si tratta – dice lo statistico – di un modello basato sulla combinazione ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Ignazio Riccio Tra le aree maggiormente a rischio c’è la Campania. Le altre sette per cui si annuncia un peggioramento sono: Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte Per otto regioni italiane il mese di aprile potrebbe rivelarsi nefasto per quanto riguarda i. Secondo unelaborato dallo statistico dell’Istat Livio Fenga siun netto aumento di positivi al Coronain diverse zone d’Italia. Una notizia che preoccupa le istituzioni e i cittadini, già sotto pressione per il proseguimento della difficile campagna vaccinale. È lo stesso Fenga, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, a spiegarefunziona il suo. “Si tratta – dice lo statistico – di un modello basato sulla combinazione ...

