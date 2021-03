Donne vittime di violenza | dal Canada il segnale per chiedere aiuto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 marzo 2021) Arriva dalilsilenzioso percontro lasulleDalle Procure come dalle associazioni è arrivato l’allarme per la condizione di maggior pericolo vissuta dalledidomestica aggravata dalla pandemia. Per questo inè nato il messaggio silenzioso “Signal for help” che si sta diffondendo in tutto il mondo. Si tratta di un messaggio in codice contro ladomestica, che è partito dale che si sta diffondendo tramite i social network e Whatsapp. “Signal for help” è un messaggio silenzioso che permette disenza scatenare l’ira dell’aggressore. Il gesto che la ...