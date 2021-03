Diffidati Shakhtar Donetsk-Roma | giallorossi a rischio squalifica in vista eventuali quarti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sono ben quattro i giocatori dellache compongono la lista deiprima dello scontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro loe che potranno incorrere neldellaindell’eventuale match di andata deidi finale qualora arrivasse un pass che sembra in cassaforte. I giocatori che non dovranno rimediare un’ammonizione sono Rick Karsdorp, Bruno Peres, Gianluca Mancini e Gonzalo Villar. SportFace.

110 La Roma batte 3 - 0 loDonetsk all' Olimpico nell'andata degli ottavi di finale in Europa League . Contro la sua ... Nessun ammonito tra iKarsdorp, Bruno Peres, Villar da una ...È uno deie rischia di saltare il Milan'. Dove vedere Roma -Donetsk in tv leggi anche Fonseca: "Avrei evitato di sfidare il mio passato" La partita tra Roma eDonetsk , ...La Roma esce sconfitta dal Tardini per il secondo anno consecutivo e proprio come nella gara della scorsa stagione, paga pesantemente le fatiche di Europa League. I gialloblu sembrano andare ...