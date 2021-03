Covid, Luca Zingaretti lascia l’ospedale: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Zingaretti ha lasciato l’ospedale dopo il Covid: “Una parte di me resta accanto a chi lotta” L’attore Luca Zingaretti ha lasciato l’ospedale, come ha annunciato qualche ora fa su Instagram con una storia. Un’immagine che lo ritrae di spalle seduto sul letto d’ospedale accompagnata da un pensiero toccante: “Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare”. Dopo una settimana circa Luca Zingaretti ha potuto lasciare l’ospedale Spallanzani, dove è stato ricoverato per Covid. Adesso arriva la bella notizia per i fan, che lo seguono numerosi. Proprio nei giorni in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021)hatodopo il: “Una parte di me resta accanto a chi lotta” L’attorehato, come ha annunciato qualche ora fa sucon una storia. Un’immagine che lo ritrae di spalle seduto sul letto d’ospedale accompagnata da un pensiero toccante: “Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare”. Dopo una settimana circaha potutoreSpallanzani, dove è stato ricoverato per. Adesso arriva la bella notizia per i fan, che lo seguono numerosi. Proprio nei giorni in ...

