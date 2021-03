Covid | in Lombardia si riprende con Astrazeneca domani alle 15 | ' recuperiamo in 7 giorni' 2

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - "E' il momento di ripartire con rinnovata fiducia. Abbiamo intrapreso una fase fondamentale di questa battaglia contro la pandemia, adesso è determinante il convincimento di tutti. Un approccio psicologico positivo nei confronti dei vaccini da parte di ognuno di noi può essere decisivo per vincere il". La vicepresidente apprezza le posizioni emerse nella conferenza stampa dell'Ema attraverso la voce della direttrice dell'Agenzia, Emer Cooke. "Dsue parole - ha concluso - ci è stato ribadito che il vaccinoè sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi e vengono escluse relazioni tra casi di trombosi e la somministrazione dei sieri. Vincere ilè fondamentale per permettere al nostro Paese di superare la crisi sanitaria, consentire la ripartenza economica, riappropriarci ...

Sono 3.333 i pazienti in terapia intensiva perin Italia, 16 più di ieri nel saldo tra ... Larimane per distacco la Regione che conta il maggior numero di contagi. Oggi sono 5.641 le ...Superano la soglia d'allerta al 30% 13 regioni, mentre sorpassano il 50% di posti occupati in intensiva la provincia autonoma di Trento (60%), le Marche (57%), l'Umbria (57%) e la(55%). Il dato nazionale è al 37%. Il bollettino del 18 marzo del ministero della Salute segnala 24.935 nuovi casi di coronavirus su 353.737 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test ...Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Le vaccinazioni con Astrazeneca in Lombardia potranno riprendere a partire da domani alle 15. Lo fa sapere la Regione con una nota. Tutti i coloro che hanno ricevuto la ...Dopo il parere dell'Ema, domani dalle 15 riprendono le vaccinazioni con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ... Il via libera è stato ufficializzato anche dalla Regione Lombardia: «Come comunicato da ...