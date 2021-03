**Covid: dal prete al medico, Draghi ricorda figure simbolo resistenza civile** (Di giovedì 18 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

myrtamerlino : Ripetiamo tutti insieme: non puoi scegliere il #vaccino. Se vuoi scegliere vai dal macellaio. Puoi rifiutarti, ma p… - Ettore_Rosato : #certificatoverdedigitale al quale l'Ue sta lavorando permetterà alle persone vaccinate,guarite dal Covid o negativ… - AndreaDianetti : Non vorrei essere nei panni di quei poveretti che hanno altre malattie diverse dal Covid. Dimenticati, quasi cose s… - saragostinelli : RT @rep_milano: Alla visita di controllo post-Covid il questionario con le domande 'solo per donne': dal governo della casa alla preparazio… - enrico_denevi : RT @CislNazionale: Onorare oggi e sempre i caduti per la pandemia, gli anziani e le famiglie colpite, chi ha perso occupazione, quanti lott… -