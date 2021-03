Conte: «Un anno fa il dramma di Bergamo Dal ricordo la forza per vincere la sfida» (Di giovedì 18 marzo 2021) Le parole dell’ex premier su Facebook insieme alla foto dei camion in partenza dalla città con le bare delle vittime della prima ondata. «Sono stati giorni terribili. Il grande senso di responsabilità e la necessità di rimanere lucidi e reattivi ci hanno dato la forza per affrontare questa grande sofferenza collettiva». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Le parole dell’ex premier su Facebook insieme alla foto dei camion in partenza dalla città con le bare delle vittime della prima ondata. «Sono stati giorni terribili. Il grande senso di responsabilità e la necessità di rimanere lucidi e reattivi ci hdato laper affrontare questa grande sofferenza collettiva».

