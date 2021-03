Concorsone Ripam Campania | Brunetta vuole le assunzioni a tempo indeterminato

(Di giovedì 18 marzo 2021)di lettura: 3 minutiRenato, nella sua agenda di lavoro da ministro della Pubblica amministrazione, ha inserito anche l’assunzione adegli oltre 1800 borsisti che hanno superato la prima prova del. Parola del deputato di Forza Italia Gigi Casciello. E’ stato proprio il parlamentare originario di Salerno ad annunciarlo nel corso di una intervista concessa a Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale. “Occorre una semplificazione per le prove finali delregionale iniziato nel 2019. Emi ha assicurato che sta lavorando a una soluzione in tempi brevi – ha dichiato Casciello – Bisogna dare ai borsisti una risposta rapida: la situazione emergenziale non ...

...di categoria) che hanno superato quasi un anno e mezzo fa la selezione del corso - concorso- ... Una richiesta per estendere anche alcampano le stesse nuove dinamiche sarebbe già stata ......di categoria) che hanno superato quasi un anno e mezzo fa la selezione del corso - concorso- ... Una richiesta per estendere anche alcampano le stesse nuove dinamiche sarebbe già stata ...Renato Brunetta, nella sua agenda di lavoro da ministro della Pubblica amministrazione, ha inserito anche l’assunzione a tempo indeterminato degli oltre 1800 borsisti che hanno superato la prima prova ...Per ora sono ancora tirocinanti. Frequentano in sostanza un corso di formazione, durato 10 mesi e quasi agli sgoccioli ormai, presso la Regione, gli enti locali e in particolare i 127 Comuni campani..