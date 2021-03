Castelvetrano, sequestro per un milione all’ex consigliere comunale che su Messina Denaro diceva: “Rischierei per nasconderlo” (Di giovedì 18 marzo 2021) sequestro di beni per un milione di euro nei confronti di Calogero Giambalvo, ex consigliere comunale di Castelvetrano, città dell’ultimo superlatitante di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro. Il sequestro ha colpito anche la moglie di Giambalvo, Ninfa Vincenzini, e del loro prestanome Roberto Siragusa. È accaduto questa mattina, quando i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento emesso daalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, su proposta della Dda di Palermo. I beni sequestrati sono costituiti da una azienda, un’abitazione, un capannone industriale, tre autovetture, numerosi rapporti bancari e una polizza assicurativa. Secondo gli inquirenti Siragusa è l’intestatario fittizio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)di beni per undi euro nei confronti di Calogero Giambalvo, exdi, città dell’ultimo superlatitante di Cosa nostra, Matteo. Ilha colpito anche la moglie di Giambalvo, Ninfa Vincenzini, e del loro prestanome Roberto Siragusa. È accaduto questa mattina, quando i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento emesso daalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, su proposta della Dda di Palermo. I beni sequestrati sono costituiti da una azienda, un’abitazione, un capannone industriale, tre autovetture, numerosi rapporti bancari e una polizza assicurativa. Secondo gli inquirenti Siragusa è l’intestatario fittizio di ...

