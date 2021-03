AMD FidelityFX Super Resolution | la risposta al DLSS di Nvidia potrebbe arrivare quest' anno

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 18 marzo 2021) AMD sta lavorando alla propria versione dell'apprezzatissima tecnologiadiè diventato rapidamente uno dei maggiori vantaggi nel possedere una GPU Geforce RTX. Quella che era iniziata come una nuova tecnologia disampling guidata dall'intelligenza artificiale si è trasformata in uno strumento necessario per aumentare le prestazioni. Poiché il numero di giochi che supportanocontinua a crescere, i possessori di GPU AMD continuano a chiedersi se l'azienda offrirà un'alternativa. La buona notizia è che, sì, AMD sta lavorando a una versione ampliata del suo strumento, soprminato. Secondo il Radeon GM Scott Herkelman, la funzionalità è ancora in fase di ...