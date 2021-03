Vaccino | Fials si appella a Roberto Speranza | Includere nel nuovo piano gli infermieri è il minimo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) "Aggiornare la campagna vaccinale includendo glimi sembra ilche si possa fare, dal momento che finora nelpresentato dalla struttura commissariale sono stati chiamati in causa soprattutto i medici, mentre i professionisti sanitari sono stati accantonati, sollevando indignazione da parte della categoria. Alla quale in Legge di bilancio sono stati destinati fondi per le prestazioni aggiuntive, onde poi dimenticarle. Ai professionisti sanitari solo appelli per lavorare gratis e niente o poco più, quando si tratta di pagarli per le competenze e il ruolo che gli spettano”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale, sull'intervento del ministro della Salute di fronte alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Prendiamo atto che oggi ...

Vaccini, Fials a Speranza: Includere nel nuovo piano gli infermieri è il minimo, ne esalti ruolo e competenze. "Aggiornare la campagna vaccinale includendo gli infermieri mi sembra il minimo che si po ..."La cosa che serve è uno scudo penale per chi vaccina – sottolinea – penso a un intervento legislativo. Un decreto legge per fornire al personale sanitario una protezione almeno fino al termine della ...