Vaccini, Giani: «In Toscana 125mila dosi Pfizer. Accelerazione per over 80» (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Nelle prossime due settimane -scrive Giani su Facebook - arriveranno in Toscana 125mila Vaccini Pfizer che saranno destinati agli ultraottantenni. Mentre continua la vaccinazione degli estremamente vulnerabili con Moderna (oltre 40mila persone e 11mila conviventi/caregiver già registrati sul portale), potremo dare così un'accelerata decisiva anche alla vaccinazione delle persone con più di 80 anni» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Nelle prossime due settimane -scrivesu Facebook - arriveranno inche saranno destinati agli ultraottantenni. Mentre continua la vaccinazione degli estremamente vulnerabili con Moderna (oltre 40mila persone e 11mila conviventi/caregiver già registrati sul portale), potremo dare così un'accelerata decisiva anche alla vaccinazione delle persone con più di 80 anni» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccini, Giani: «In Toscana 125mila dosi Pfizer. Accelerazione per over 80» - rep_firenze : L'annuncio di Giani: 'In arrivo in Toscana 125mila vaccini Pfizer per gli over 80' [aggiornamento delle 09:23] - infoitinterno : Vaccini e contagi, Giani risponde: 'Stabilizzazione dei contagi, preoccupano i ricoveri' - Comune_Pistoia : Ristori e vaccini, la richiesta dei sindaci al Presidente Giani - infoiteconomia : Vaccini, Giani: “Per AstraZeneca prevedo molte rinunce” -